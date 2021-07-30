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Точечные замены от Де Дзерби помогли «Шахтеру» разгромить «Львов»

Траоре отметился во втором матче подряд
Футбол Украинская Премьер-лига
20:57
Точечные замены от Де Дзерби помогли «Шахтеру» разгромить «Львов»
фото - ФК Шахтер

В матче второго тура УПЛ «Шахтер» на выезде обыграл «Львов» со счетом 0:3.

Первый тайм прошел очень размеренно. В стартовые 10 минут команды обменялись опасными моментами, но не смогли конвертировать эти возможности в забитые мячи.

Львовяне всей командой сидели в своей штрафной, лишь изредка пытаясь поймать соперника на контратаке.

На перерыв команды ушли так и не открыв счет в матче.

Вторую половину встречи «Шахтер» и «Львов» также начали без особой спешки.

На 74-й минуте встречи, только вышедший на замену Марлос сделал точный навес на голову Лассина Траоре, который уверенно переправил мяч в ворота Костика и вывел свою команду вперед.

После пропущенного мяча «Львов» начал играть более открыто, и уже на 85-й минуте первым своим касанием вколотил мяч в сетку Дентиньо, заменивший автора первого гола.

Когда казалось, что команды откровенно доигрывают матч, Педриньо, который также вышел на замену, после молниеносной атаки смог довести счет до разгромного на самой последней минуте встречи. Этот мяч стал для бразильца дебютным в составе «горняков».

УПЛ, 2-й тур

«Львов» – «Шахтер» 0:3

Голы: Траоре, 74, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5

«Львов»: Костик, Романчук (Крушинский, 77), Бусько, Махмутович, Якимец, Чирьяк, Брикнер (Хамелюк, 83), Политыло (Ренан Абнер, 68), Ныч (Алваро, 68), Рожерио Шина (Зозуля, 83), Ньярко.

«Шахтер»: Трубин, Корниенко (Исмаили, 65), Додо, Марлон, Матвиенко, Алан Патрик (Педриньо, 72), Тете (Марлос, 65), Соломон, Маркос Антонио (Майкон, 72), Степаненко, Траоре (Дентиньо, 84).

Предупреждения: Ньярко (28), Тете (38), Корниенко (54), Ныч (66), Бусько (70), Траоре (86).

Павел Харченко
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Шахтер Донецк ФК Львов

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