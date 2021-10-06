Только 4 человека смогут поехать поддержать сборную Украины на матче с Финляндией

Национальная команда вновь останется без болельщиков на трибунах

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В эту субботу, 9 октября сборная Украины сыграет в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Финляндии.

Подопечные Александра Петракова проведут эту игру на выезде, в городе Хельсинки.

Стало известно, что национальная команда останется на этих матчах без поддержки трибун из-за ковидных ограничений. К тому же, делегация из футбольных функционеров, меценатов и журналистов, которая обычно ездит вместе с командой на игры, не сможет посетить этот поединок.

В страну и на трибуны пустят только главу УАФ Андрея Павелко и еще три представителя ассоциации.

На прошедшей выездной игре национальной команды с Казахстаном украинцы также остались без поддержки фанатов.

Напомним, на матч Украина – Босния и Герцеговина болельщиков будут пускать по «паспортам».