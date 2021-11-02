Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Только с сертификатами и тестами. Правила входа на матч «Динамо» – «Барселона»
На НСК «Олимпийский» будут строгие правила входа на стадион
2 ноября 14:12
Доступ на трибуны НСК «Олимпийский» во время матча группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной» будет ограничен. Поэтому мы решили ознакомить наших читателей с правилами входа на стадион.
Перед входом на территорию арены необходимы:
- Либо отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, не более чем за 72 часа матча.
- Либо отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного не более чем за 72 часа до матча.
- Либо зеленый COVID-сертификат о полном курсе вакцинирования.
- Либо документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19.
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