Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов

«Брешия» также получит игрока «россонери»

Фото: AC Milan News

«Милану» удалось снизить цену выкупа полузащитника Сандро Тонали.

Он обойдется «россонери» в 7 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Изначально, «Милан» арендовал игрока на сезон с суммой выкупа в 25 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

При этом «Брешия» получит за полузащитника Джакомо Ольцера.

Тонали подпишет контракт с «Миланом» на пять лет. В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей в Серии А.