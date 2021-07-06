«Милан» хочет арендовать испанского хавбека «Реала»
Тонали обойдется «Милану» в 13 миллионов евро вместо изначальных 25 миллионов
«Брешия» также получит игрока «россонери»
13:11
Фото: AC Milan News
«Милану» удалось снизить цену выкупа полузащитника Сандро Тонали.
Он обойдется «россонери» в 7 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Изначально, «Милан» арендовал игрока на сезон с суммой выкупа в 25 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
При этом «Брешия» получит за полузащитника Джакомо Ольцера.
Тонали подпишет контракт с «Миланом» на пять лет. В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей в Серии А.
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