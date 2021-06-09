Азар – о Зидане: «Меня тренировал мой кумир, что может быть лучше?»
Торган Азар рассказал, чего ждать от его брата Эдена
Вингер «Боруссии» верит в успех родственника
09:22
Эден и Торган Азар / фото - ESPN
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар рассказал Marca о проблемах, с которыми столкнулся его брат, полузащитник «Реала» Эден Азар:
«С испанской прессой бывает не так-то просто. Мы видели это с другими игроками.
С другой стороны, понятно, почему они так его критикуют – у Эдена не получалось особо показать себя за последние два года.
Думаю, испанские медиа это понимают, и понимают, какой уровень у Эдена. Надеюсь, что в следующем сезоне он покажет себя».
Эден Азар, который стал самым дорогим трансфером в истории «Реала», второй сезон не оправдывает ожиданий клуба, проводя большую часть времени в лазарете. В минувшем сезоне на счету бельгийца только 5 результативных действий в 21 матче.
Напомним, Азар высказался о работе под руководством Зинедина Зидана.
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