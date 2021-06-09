Торган Азар рассказал, чего ждать от его брата Эдена

Эден и Торган Азар / фото - ESPN

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар рассказал Marca о проблемах, с которыми столкнулся его брат, полузащитник «Реала» Эден Азар:

С другой стороны, понятно, почему они так его критикуют – у Эдена не получалось особо показать себя за последние два года.

Думаю, испанские медиа это понимают, и понимают, какой уровень у Эдена. Надеюсь, что в следующем сезоне он покажет себя».