«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике

Клуб ищет нападающего

Фото: УАФ

«Торино» продолжает интересоваться форвардом «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Клуб предпочтет подписать его, чем форварда «Динамо» Владислава Супрягу. Туринцы считают неразумной сумму за игрока киевлян, сообщает tuttomercatoweb.com.

А вот Довбик может стать новичком команды. Переговоры между клубами могут начаться уже в ближайшее время.

Довбик также интересен «Реал Сосьедаду». На Евро-2020 он забил один мяч за сборную Украины.

«Днепр-1» запросит за Артема почти 10 миллионов евро.