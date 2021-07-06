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«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике

Клуб ищет нападающего
Футбол Украинская Премьер-лига
14:11
«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
Фото: УАФ

«Торино» продолжает интересоваться форвардом «Днепра-1» Артемом Довбиком.

Клуб предпочтет подписать его, чем форварда «Динамо» Владислава Супрягу. Туринцы считают неразумной сумму за игрока киевлян, сообщает tuttomercatoweb.com.

А вот Довбик может стать новичком команды. Переговоры между клубами могут начаться уже в ближайшее время.

Довбик также интересен «Реал Сосьедаду». На Евро-2020 он забил один мяч за сборную Украины.

«Днепр-1» запросит за Артема почти 10 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Артем Довбик Владислав Супряга Торино

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