У Супряги появился конкурент. «Торино» интересны два форварда
«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
Клуб ищет нападающего
Фото: УАФ
«Торино» продолжает интересоваться форвардом «Днепра-1» Артемом Довбиком.
Клуб предпочтет подписать его, чем форварда «Динамо» Владислава Супрягу. Туринцы считают неразумной сумму за игрока киевлян, сообщает tuttomercatoweb.com.
А вот Довбик может стать новичком команды. Переговоры между клубами могут начаться уже в ближайшее время.
Довбик также интересен «Реал Сосьедаду». На Евро-2020 он забил один мяч за сборную Украины.
«Днепр-1» запросит за Артема почти 10 миллионов евро.
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