Тотовицкий: «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 18
Сейчас 3
Сегодня 17
Завтра 3
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:1 Окончен
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 7:0 Окончен
19:30 Кельн - РБ Лейпциг 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья 6:1 Окончен
21:45 Салернитана - Аталанта 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Окончен
15:30 Волынь - ВПК-Агро 1:0 Окончен
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос 0:2 Окончен
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:5 Окончен
17:00 СК Днепр-1 - Верес 1:0 Окончен
19:30 Динамо - Александрия 1:0 Окончен
Футбол (3 события из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 0:1 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 2-й тайм
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 0:0 1-й тайм
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 0:1 1-й тайм
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 2-й тайм
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован

Тотовицкий: «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом»

Полузащитник пока не думает о будущем
Футбол Украинская Премьер-лига
14:39
Тотовицкий: «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом»
Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий признался, что пока не думает о будущем в команде и рассказал о долгах в клубе.

О проблемах Десны известно всем. Как удается выходить на поле с мотивацией?

«Помогает любовь к футболу».

Задолженности перед командой большие?

«Не могу ответить на этот вопрос. После матча с «Рухом» мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладиться».

Это вселяет оптимизм?

«Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом, не буду скрывать, мне поступали хорошие предложения, которые бы устроили и клуб, но в «Десне» меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится».

То есть, в перспективе ты не против продлить соглашение с черниговским клубом?

«Я сейчас об этом не думаю. Я хочу играть и приносить пользу своей команде».

Как таковые задачи на сезон, у «Десны» есть?

«Перед началом чемпионата нам не озвучивали цели. Правда, в начале сезона на одном из ресурсов я прочитал, что «Десне» прогнозировали место в подвале турнирной таблицы. Это очень сильно задело. «Десна», несмотря ни на что, старается играть в свой футбол и добиваться результата. Мы сейчас находимся на третьем месте и будем делать все от нас зависящее, чтобы и дальше радовать своих болельщиков».

«Десна» идет 3-й в таблице УПЛ.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Тотовицкий Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хлебас: «На данный момент задолженность «Десны» передо мной составляет четыре месяца»
Хлебас: «На данный момент задолженность «Десны» передо мной составляет четыре месяца»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:55
Рябоконь: «Игра с «Рухом» была ничейной»
Рябоконь: «Игра с «Рухом» была ничейной»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 10:22
«Десна» вырвала победу у «Руха» в конце матча
«Десна» вырвала победу у «Руха» в конце матча
Футбол Украинская Премьер-лига
17 сентября 21:25
Президент «Десны» – о задолженности по зарплате для игроков: «У нас все хорошо, посмотрите на остальные клубы»
Президент «Десны» – о задолженности по зарплате для игроков: «У нас все хорошо, посмотрите на остальные клубы»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 сентября 12:59
Игроки «Десны» обратились в КДК УАФ из-за долгов по зарплате
Игроки «Десны» обратились в КДК УАФ из-за долгов по зарплате
Футбол Украинская Премьер-лига
16 сентября 22:47
Калитвинцев: «Настроение после игры в Полтаве положительное, так как вырвали ничью»
Калитвинцев: «Настроение после игры в Полтаве положительное, так как вырвали ничью»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 сентября 19:52

Новости: Футбол

Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро
Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро
Лига 1 (Франция)
16:20
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция прямо сейчас
Премьер-Лига (Англия)
16:19
Умер легендарный экс-форвард сборной Англии Джимми Гривз
Умер легендарный экс-форвард сборной Англии Джимми Гривз
Премьер-Лига (Англия)
16:18
Куман нашел позитив в поражении от «Баварии»: «Чуть больше года назад мы уступили им 2:8»
Куман нашел позитив в поражении от «Баварии»: «Чуть больше года назад мы уступили им 2:8»
Примерa (Испания)
16:10
Миколенко: «Мы заслуженно вышли из группы на Евро»
Миколенко: «Мы заслуженно вышли из группы на Евро»
Сборная Украины
15:59
Цыганков рассказал, за счет чего «Динамо» вырвало победу у «Александрии»
Цыганков рассказал, за счет чего «Динамо» вырвало победу у «Александрии»
Украинская Премьер-лига
15:39
«Динамо» начало продажу билетов на матч с «Шахтером» в УПЛ. Известны цены
«Динамо» начало продажу билетов на матч с «Шахтером» в УПЛ. Известны цены
Украинская Премьер-лига
15:39
«Торино» сделает Белотти предложение о продлении контракта
«Торино» сделает Белотти предложение о продлении контракта
Серия А (Италия)
15:31
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
15:29
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
21
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
38
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости