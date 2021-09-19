Тотовицкий: «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом»

Полузащитник пока не думает о будущем

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий признался, что пока не думает о будущем в команде и рассказал о долгах в клубе.

О проблемах Десны известно всем. Как удается выходить на поле с мотивацией?

«Помогает любовь к футболу».

Задолженности перед командой большие?

«Не могу ответить на этот вопрос. После матча с «Рухом» мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладиться».

Это вселяет оптимизм?

«Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом, не буду скрывать, мне поступали хорошие предложения, которые бы устроили и клуб, но в «Десне» меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится».

То есть, в перспективе ты не против продлить соглашение с черниговским клубом?

«Я сейчас об этом не думаю. Я хочу играть и приносить пользу своей команде».

Как таковые задачи на сезон, у «Десны» есть?

«Перед началом чемпионата нам не озвучивали цели. Правда, в начале сезона на одном из ресурсов я прочитал, что «Десне» прогнозировали место в подвале турнирной таблицы. Это очень сильно задело. «Десна», несмотря ни на что, старается играть в свой футбол и добиваться результата. Мы сейчас находимся на третьем месте и будем делать все от нас зависящее, чтобы и дальше радовать своих болельщиков».

«Десна» идет 3-й в таблице УПЛ.