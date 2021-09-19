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Тотовицкий: «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом»
Полузащитник пока не думает о будущем
Фото: ФК Десна
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий признался, что пока не думает о будущем в команде и рассказал о долгах в клубе.
О проблемах Десны известно всем. Как удается выходить на поле с мотивацией?
«Помогает любовь к футболу».
Задолженности перед командой большие?
«Не могу ответить на этот вопрос. После матча с «Рухом» мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладиться».
Это вселяет оптимизм?
«Могу сказать за себя. У меня контракт заканчивается в конце года. При этом, не буду скрывать, мне поступали хорошие предложения, которые бы устроили и клуб, но в «Десне» меня заверили, что я нужен команде. Значит, в финансовом плане не должно быть все так плохо. Футболисты верят, что ситуация наладится».
То есть, в перспективе ты не против продлить соглашение с черниговским клубом?
«Я сейчас об этом не думаю. Я хочу играть и приносить пользу своей команде».
Как таковые задачи на сезон, у «Десны» есть?
«Перед началом чемпионата нам не озвучивали цели. Правда, в начале сезона на одном из ресурсов я прочитал, что «Десне» прогнозировали место в подвале турнирной таблицы. Это очень сильно задело. «Десна», несмотря ни на что, старается играть в свой футбол и добиваться результата. Мы сейчас находимся на третьем месте и будем делать все от нас зависящее, чтобы и дальше радовать своих болельщиков».
«Десна» идет 3-й в таблице УПЛ.
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