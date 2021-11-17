Тотовицкий и еще три игрока «Десны» могут покинуть команду до конца года

У футболистов завершаются контракты

Фото: ФК Десна

«Десну» могут покинуть четыре футболиста до нового года.

Среди них – защитник Сергей Болбат, полузащитники Андрей Тотовицкий и Леван Арвеладзе, а также форвард Филипп Будковский.

У всех них завершаются контракты с клубом. У Болбата – арендное соглашение, рассчитанное до средины декабря.

Пока информации о продлении этих футболистов не было. Ранее сообщалось, что у «Десны» есть проблемы с зарплатами.

Тотовицкий может оказаться в «Динамо».