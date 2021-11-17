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Тотовицкий и еще три игрока «Десны» могут покинуть команду до конца года

У футболистов завершаются контракты
Футбол Украинская Премьер-лига
17:10
Тотовицкий и еще три игрока «Десны» могут покинуть команду до конца года
Фото: ФК Десна

«Десну» могут покинуть четыре футболиста до нового года.

Среди них – защитник Сергей Болбат, полузащитники Андрей Тотовицкий и Леван Арвеладзе, а также форвард Филипп Будковский.

У всех них завершаются контракты с клубом. У Болбата – арендное соглашение, рассчитанное до средины декабря.

Пока информации о продлении этих футболистов не было. Ранее сообщалось, что у «Десны» есть проблемы с зарплатами.

Тотовицкий может оказаться в «Динамо».

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Десна Андрей Тотовицкий Филипп Будковский Сергей Болбат

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