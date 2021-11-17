Рябоконь: «У «Десны» – финансовые и спортивные проблемы»
Тотовицкий и еще три игрока «Десны» могут покинуть команду до конца года
У футболистов завершаются контракты
Фото: ФК Десна
«Десну» могут покинуть четыре футболиста до нового года.
Среди них – защитник Сергей Болбат, полузащитники Андрей Тотовицкий и Леван Арвеладзе, а также форвард Филипп Будковский.
У всех них завершаются контракты с клубом. У Болбата – арендное соглашение, рассчитанное до средины декабря.
Пока информации о продлении этих футболистов не было. Ранее сообщалось, что у «Десны» есть проблемы с зарплатами.
Тотовицкий может оказаться в «Динамо».
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