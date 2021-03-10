«Десна» разгромила «Рух» и обошла «Ворсклу» в турнирной таблице
Тотовицкий: «Хочется побеждать, как «Шахтер», так и остальные команды»
«Десна» сыграет с «горняками» 14 марта
Андрей Тотовицкий / Фото: ФК Десна
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал предстоящий матч против «Шахтера» в 18-м туре УПЛ.
Можно ли назвать матч с «Шахтером» одним из решающих в борьбе за призовые места?
«Он не будет самым решающим, но точно один из. Плотность в турнирной таблице сейчас такова, что нужно брать очки во всех матчах».
«Десне» еще не удавалось победить «Шахтер», сможете исправить это в воскресном матче?
«Да, мы в первом круге первый раз очки у «Шахтера» отобрали, но, конечно, хочется побеждать, как «Шахтер», так и остальные команды. Это будет очень тяжелая игра, потому что «Шахтер» – это команда, которая играет в 1/8-й Лиги Европы и будет очень тяжелый и интересный матч».
Игра «Шахтер» – «Десна» состоится 14 марта.
«Десна» идет 4-й в УПЛ.
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