Тотовицкий: «Хочется побеждать, как «Шахтер», так и остальные команды»

Андрей Тотовицкий / Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал предстоящий матч против «Шахтера» в 18-м туре УПЛ.

Можно ли назвать матч с «Шахтером» одним из решающих в борьбе за призовые места?

«Он не будет самым решающим, но точно один из. Плотность в турнирной таблице сейчас такова, что нужно брать очки во всех матчах».

«Десне» еще не удавалось победить «Шахтер», сможете исправить это в воскресном матче?

«Да, мы в первом круге первый раз очки у «Шахтера» отобрали, но, конечно, хочется побеждать, как «Шахтер», так и остальные команды. Это будет очень тяжелая игра, потому что «Шахтер» – это команда, которая играет в 1/8-й Лиги Европы и будет очень тяжелый и интересный матч».

Игра «Шахтер» – «Десна» состоится 14 марта.

«Десна» идет 4-й в УПЛ.