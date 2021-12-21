«Десна» объявила об уходе Тотовицкого
Тотовицкий: «В «Динамо» не перейду»
Полузащитник уже определился с клубом
Фото: ФК Десна
Полузащитник Андрей Тотовицкий сообщил, что уже договорился о переходе в один из клубов.
«Закончился контракт, сказать нечего».
Поедете на сборы с «Динамо»? Перейдете в другой украинский клуб? Есть ли вариант за границей?
«С командой я уже определился. И это не «Динамо».
С черниговской командой полузащитник, вероятно, не договорился.
Вероятно, Тотовицкий продолжит карьеру в Украине.
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