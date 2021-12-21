Тотовицкий: «В «Динамо» не перейду»

Полузащитник уже определился с клубом

Фото: ФК Десна

Полузащитник Андрей Тотовицкий сообщил, что уже договорился о переходе в один из клубов.

«Закончился контракт, сказать нечего».

Поедете на сборы с «Динамо»? Перейдете в другой украинский клуб? Есть ли вариант за границей?

«С командой я уже определился. И это не «Динамо».

С черниговской командой полузащитник, вероятно, не договорился.

Вероятно, Тотовицкий продолжит карьеру в Украине.