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«Тоттенхэм» готовит 50 миллионов за лидера «Аталанты»

В Лондоне готовы к большим тратам
Футбол Серия А (Италия)
08:30
«Тоттенхэм» готовит 50 миллионов за лидера «Аталанты»
фото - GettyImages

Аргентинский защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

«Шпоры» улучшат свое предложение по игроку до 50 миллионов евро, в то время как бергамаски требуют на 5 миллионов больше.

Сам игрок не прочь перейти в английский чемпионат и хочет, чтобы клубы закрыли сделку еще до того, как он в понедельник вернется к тренировкам с «богиней».

Также аргентинцем интересовалась «Барселона», но наставник каталонцев Рональд Куман заблокировал этот трансфер.

В минувшем сезоне Ромеро был признан лучшим защитником Серии А. В 47-и матчах за «Аталанту» во всех турнирах он забил три гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, Малиновский вернулся к тренировкам после операции.

Павел Харченко
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Теги

Аталанта Тоттенхэм Кристиан Ромеро

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