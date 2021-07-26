«Тоттенхэм» и «Севилья» объявили об обмене фланговыми игроками

Автор лучшего гола сезона в АПЛ продолжит карьеру в Примере

Брайан Хиль / Фото - Тоттенхэм

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о подписании левого хавбека Брайана Хиля. В то же время, пресс-служба «Севильи» сообщила о трансфере правого полузащитника Эрика Ламелы.

Английский и испанский клубы совершили обмен фланговыми игроками. Сообщалось, что «шпоры» доплатили за игрока андалусийцев 25 млн евро.

20-летний Хиль подписал контракт до лета 2026 года. 29-летний Ламела заключил соглашение до середины 2024 года.

Напомним, аргентинец стал автором лучшего гола прошедшего сезона в английской Премьер-лиге.