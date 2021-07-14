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«Тоттенхэм» хочет купить одноклубника Малиновского

Защитника хотят видеть в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:17
«Тоттенхэм» хочет купить одноклубника Малиновского
Кристиан Ромеро / фото - Blasting

«Тоттенхэм» хочет усилить оборону, и новый наставник «шпор» Нуну Эшпириту Санту видит в своей команде аргентинского защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, сообщает transfermarktweb.

Защитник был арендован «Аталантой» у «Ювентуса» в прошлом сезоне, и как сообщает СМИ, бергамаски воспользовались опцией выкупа и приобрели игрока у «синьоры» за 16 миллионов евро.

За 42 матча в составе «богини» игрок отметился 3 голами и 5 голевыми передачами, став также лучшим защитником Серии А в сезоне 20/21.

А в футболке национальной сборной Ромеро помог Лионелю Месси осуществить мечту – выиграть трофей на международном уровне. Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Копа Америка и впервые с 1993 года стала обладателем этого трофея.

Напомним, также «Тоттенхэм» хочет купить одного из лучших бомбардиров АПЛ.

Павел Харченко
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Теги

Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро

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