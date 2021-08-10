Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, может ли Кейн сыграть против «Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» хочет переманить в свои ряды грузинского полузащитника «Рубина»
Казанцы намерены выручить за трансфера своего лидера немалую сумму
16:58
Хвича Кварацхелия / Фото - sports.ru«Тоттенхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Рубина» Хвичей Кварацхелией.
Лондонцы и представителями казанского клуба ведут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока.
Как утверждает источник, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.
На данный момент стороны не достигли соглашения о трансфере и сумме отступных. Отметим, что в Англии трансферное окно закроется 31 августа.
В текущем сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче 3-го тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком поединка.
А тем временем главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прояснил ситуацию относительно лидера «шпор» Харри Кейна.
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