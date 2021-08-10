«Тоттенхэм» хочет переманить в свои ряды грузинского полузащитника «Рубина»

Казанцы намерены выручить за трансфера своего лидера немалую сумму







Хвича Кварацхелия / Фото - sports.ru

заинтересован в услугах полузащитника «Рубина»Лондонцы и представителями казанского клуба ведут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока.Как утверждает источник, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.На данный момент стороны не достигли соглашения о трансфере и сумме отступных. Отметим, что в Англии трансферное окно закроется 31 августа.В текущем сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче 3-го тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком поединка.А тем временем главный тренер «Тоттенхэма»