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«Тоттенхэм» хочет переманить в свои ряды грузинского полузащитника «Рубина»

Казанцы намерены выручить за трансфера своего лидера немалую сумму


Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:58
«Тоттенхэм» хочет переманить в свои ряды грузинского полузащитника «Рубина»
Хвича Кварацхелия / Фото - sports.ru
«Тоттенхэм» заинтересован в услугах полузащитника «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

Лондонцы и представителями казанского клуба ведут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока. 

Как утверждает источник, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.

На данный момент стороны не достигли соглашения о трансфере и сумме отступных. Отметим, что в Англии трансферное окно закроется 31 августа.

В текущем сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче 3-го тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком поединка.

А тем временем главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прояснил ситуацию относительно лидера «шпор» Харри Кейна.
Владимир Кириченко
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Тоттенхэм Рубин

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