«Тоттенхэм» обречен на трофеи? Конте выигрывал чемпионство с последними тремя клубами
«Тоттенхэм» – Конте: «Добро пожаловать в ваш новый дом, босс»
Как «шпоры» поприветствовали нового тренера
4 ноября 22:43
Антонио Конте / фото - Getty Images
Лондонский «Тоттенхэм» поприветствовал Антонио Конте роли главного тренера. Пресс-служба «шпор», в своем Twitter перед домашним матчем Лиги конференций с «Витессом», написала:
«Добро пожаловать в ваш новый дом, босс».
Welcome to your new home, boss.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 4, 2021
@SpursStadium pic.twitter.com/VChqwPGywJ
Напомним, Конте составил список трансферных целей «Тоттенхэма».
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