«Тоттенхэм» – Конте: «Добро пожаловать в ваш новый дом, босс»

Антонио Конте / фото - Getty Images

Лондонский «Тоттенхэм» поприветствовал Антонио Конте роли главного тренера. Пресс-служба «шпор», в своем Twitter перед домашним матчем Лиги конференций с «Витессом», написала:

Welcome to your new home, boss.



@SpursStadium pic.twitter.com/VChqwPGywJ