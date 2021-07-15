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«Тоттенхэм» обменяется защитниками с «Севильей»

«Шпоры» еще и доплатят
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:23
«Тоттенхэм» обменяется защитниками с «Севильей»
Фото: Marca

Защитник «Севильи» Жюль Кунде перейдет в «Тоттенхэм».

Лондонцы согласовали переход 22-летнего француза. Сумма трансфер составит 30 миллионов фунтов.

В «Севилью» отправится также защитник «шпор» Дэвинсон Санчес. На колумбийца не рассчитывают в команде, сообщает gianlucadimarzio.com.

Кунде ранее сватали в «Реал», однако «Севилья» запросила 80 миллионов евро за игрока. Игрок также ездил на Евро-2020 в составе сборной Франции.

Андрей Усмонов
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Теги

Севилья Тоттенхэм

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