«Тоттенхэм» хочет купить одноклубника Малиновского
«Тоттенхэм» определился с ключевой трансферной целью на лето
«Шпоры» хотят подписать нападающего
18:40
Дэнни Ингс / Фото: Eurosport
Нападающий «Саутгептона» Дэнни Ингс заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает The Telegraph.
По информации источника, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту считает Ингса приоритетной трансферной целью клуба.
Тренер видит в 28-летнем форварде идеального партнера для Харри Кейна. Санту хочет играть в «Тоттенхэме» в два форварда.
В 2018-м году Ингс перешел в «Саутгемптон» из «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» также хочет купить одноклубника Руслана Малиновского.