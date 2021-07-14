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«Тоттенхэм» определился с ключевой трансферной целью на лето

«Шпоры» хотят подписать нападающего
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:40
«Тоттенхэм» определился с ключевой трансферной целью на лето
Дэнни Ингс / Фото: Eurosport

Нападающий «Саутгептона» Дэнни Ингс заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает The Telegraph.

По информации источника, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту считает Ингса приоритетной трансферной целью клуба.

Тренер видит в 28-летнем форварде идеального партнера для Харри Кейна. Санту хочет играть в «Тоттенхэме» в два форварда.

В 2018-м году Ингс перешел в «Саутгемптон» из «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» также хочет купить одноклубника Руслана Малиновского.

Петр Приходько
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Теги

Тоттенхэм Саутгемптон

Комментарии 1

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14 июля 2021г. 19:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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