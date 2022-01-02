Конте стал первым тренером «Тоттенхэма», не проигравшим в семи первых матчах в АПЛ
«Тоттенхэм» сумел обыграть «Уотфорд» благодаря голу в конце матча
«Шпоры» уже 6-е в таблице АПЛ
07:15
Фото: Tottenham
«Тоттенхэм» в матче 21 тура АПЛ на выезде обыграл «Уотфорд».
Долгое время хозяева отбивались и делали это успешно, однако гости сумели додавить соперника. Победный мяч в компенсированное время оформил Санчес. Он отличился на 4-й добавленной минуте.
«Тоттенхэм» уже 6-й в таблице АПЛ.
АПЛ 21-й тур:
«Уотфорд» – «Тоттенхэм» 0:1
Гол: Санчес, 90+4
«Уотфорд»: Бахманн, Кэткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Куцка, Луза (Клеверли, 90), Сиссоко, Сема (Эрнандес, 90), Кинг, Деннис (Жоао Педро, 46).
«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Дэвис, Эмерсон, Скипп (Уинкс, 70), Хейбьерг, Регилон (Ло Чельсо, 83), Кейн, Лукас Моура (Хиль, 90), Сон Хын Мин.
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