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«Тоттенхэм» сумел обыграть «Уотфорд» благодаря голу в конце матча

«Шпоры» уже 6-е в таблице АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:15
«Тоттенхэм» сумел обыграть «Уотфорд» благодаря голу в конце матча
Фото: Tottenham

«Тоттенхэм» в матче 21 тура АПЛ на выезде обыграл «Уотфорд».

Долгое время хозяева отбивались и делали это успешно, однако гости сумели додавить соперника. Победный мяч в компенсированное время оформил Санчес. Он отличился на 4-й добавленной минуте.

«Тоттенхэм» уже 6-й в таблице АПЛ.

АПЛ 21-й тур:

«Уотфорд» – «Тоттенхэм» 0:1

Гол: Санчес, 90+4

«Уотфорд»: Бахманн, Кэткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Куцка, Луза (Клеверли, 90), Сиссоко, Сема (Эрнандес, 90), Кинг, Деннис (Жоао Педро, 46).

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Санчес, Дэвис, Эмерсон, Скипп (Уинкс, 70), Хейбьерг, Регилон (Ло Чельсо, 83), Кейн, Лукас Моура (Хиль, 90), Сон Хын Мин.

Андрей Усмонов
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