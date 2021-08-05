«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо в случае расставания с Кейном
«Тоттенхэм» вскоре объявит о подписании контракта с лучшим защитником Серии А минувшего сезона
Аргентинец уже вылетел для заключения сделки со «шпорами»
5 августа 22:07
Кристиан Ромеро / Фото - forzaitalianfootball.comАргентинский защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро вылетел в Лондон для оформления сделки с «Тоттенхэмом». Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что футболист пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт со «шпорами». Об этом сообщил сам Ромеро.
«Я захотел продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме», потому что мне понравился этот проект. Этот клуб давно хотел подписать меня, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания руководства. АПЛ – наилучший вариант продолжения карьеры».
В минувшем сезоне Ромеро был признан лучшим защитником Серии А. В 47-и матчах за «Аталанту» во всех турнирах он забил три гола и отдал 5 результативных передач.
Ранее отмечалось, что сумма трансфера составит 50 млн евро + 5 млн бонусов.
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