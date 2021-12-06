А как же «Рома»? Моуриньо может вернуться в АПЛ
Тотти: «Давайте дадим Моуриньо время. Пока не вижу в «Роме» игроков-чемпионов»
Экс-форвард оценил нынешнее состояние команды
16:29
Фото: AS Roma
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением Calciomercato о нынешнем состоянии команды под руководством Жозе Моуриньо.
«Как болельщик, я могу сказать, что мы переживаем не лучшие времена, но если ты не страдаешь, то ты не болельщик «Ромы». Мы привыкли к этим взлетам и падениям, но я уверен, что клуб и Моуриньо хотят доставить удовольствие нашим болельщикам.
Давайте дадим им время. Чтобы выигрывать трофеи, нужны сильные игроки, клуб и тренер, которые помогают им чувствовать себя как дома. Игроки – это самое главное. Я не хочу проявить неуважение к нынешней команде, но я не вижу в ней чемпионов, только хороших игроков, которые могут добиться успеха в определенном контексте».
«Рома» идет 5-й в таблице Серии А.
Накануне, римляне без шансов уступили «Интеру» (0:3).
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