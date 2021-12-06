Тотти: «Давайте дадим Моуриньо время. Пока не вижу в «Роме» игроков-чемпионов»

Фото: AS Roma

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением Calciomercato о нынешнем состоянии команды под руководством Жозе Моуриньо.

Давайте дадим им время. Чтобы выигрывать трофеи, нужны сильные игроки, клуб и тренер, которые помогают им чувствовать себя как дома. Игроки – это самое главное. Я не хочу проявить неуважение к нынешней команде, но я не вижу в ней чемпионов, только хороших игроков, которые могут добиться успеха в определенном контексте».