В «Днепре-1» подтвердили, что выездной матч с «Черноморцем» состоится в Днепре
«Трабзонспор» сделает «Днепру-1» предложение по Довбику
Но турецкий клуб не будет покупать футболиста, если украинцы запросят слишком высокую цену
Артем Довбик / Фото: УПЛ
Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик интересен «Трабзонспору», сообщает Sabah.
По информации источника, турецкий клуб намерен сделать официальное предложение «Днепру-1» по Довбику в ближайшие дни. Тем не менее, «Трабзонспор» откажется от трансфера, если «Днепр-1» запросит за 24-летнего форварда слишком больше деньги.
В прошлом сезоне чемпионата Турции «Трабзонспор» занял 4-е место.
Ранее сообщалось, что интерес к Довбику проявляет киевское «Динамо».
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