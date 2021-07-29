Трансфер Супряги в «Дженоа» может заблокировать переход Яремчука в «Рому», и наоборот. Разбираем ситуацию

Похожую логическую цепочку мы наблюдали, когда Ярмоленко переходил в «Боруссию»

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Владислав Супряга и Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Прямо сейчас активнее всего трансферные слухи ходят вокруг двух украинских форвардов, которых сватают в итальянские клубы. Владислав Супряга из «Динамо» может перебраться в «Дженоа», а Роман Яремчук из «Гента» – в «Рому».

Супряга начинал предыдущий сезон в статусе чуть ли не главной надежды «Динамо» в атаке – Луческу верил в молодого нападающего и видел его в основе команды. Форвард практически не терял место в старте поначалу и показывал неплохую результативность. Затем все резко изменилось: с осени 21-летний нападающий начал сникать, играть слабее, не реализовывал свои моменты, а зимой, когда после дисквалификации вернулся Беседин, засел в глубокий запас. Уже этим летом Луческу дал понять, что не рассчитывает на Супрягу, отправив его в Киев со второго сбора в Швейцарии, когда команда еще не завершила подготовку.

На этом фоне вокруг 21-летнего Супряги начали вертеться трансферные слухи: сначала им интересовалось «Торино», но до реального предложения дело так и не дошло, а затем в борьбу за форварда включился и «Дженоа». Похоже, все более чем серьезно уже сейчас. Поначалу клубы не могли сойтись в цене, но сейчас многие авторитетные итальянские источники подтверждают, что сделка почти состоялась – «Динамо» получит от «Дженоа» около 10 миллионов евро. Солидная выручка для киевского клуба с учетом того, что форвард провел невзрачный сезон.

Параллельно с этим разворачивается трансферная сага и вокруг Романа Яремчука. Нападающий провел очередной яркий сезон в «Генте»: за 43 матча забил 23 мяча и сделал 8 голевых передач. При этом и на Евро Яремчук был одним из лидеров сборной Украины: забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

В начале прошлого сезона Яремчук вступил в прямой конфликт с руководством «Гента»: открыто заявил, что обещания не выполняются и «Гент» отказывается продавать игрока, несмотря на его желание покинуть клуб. Да и уход Яремчука давно напрашивается – он явно перерос чемпионат Бельгии.

Прямо сейчас, если верить трансферным слухам, на Яремчука есть два претендента – «Рома» и «Бенфика». Более реальный интерес проявляется именно римский клуб. Сообщалось, что Жозе Моуриньо лично хочет видеть Яремчука в своей команде.

Но есть одно «но»: по сути, состоявшийся трансфер Яремчука в «Рому» заблокирует переход Супряги в «Дженоа» и наоборот. И здесь появляется еще один персонаж, который формирует логическую цепочку.

26-летний узбекский форвард Эльдор Шомуродов, который выступает в «Дженоа». В прошлом сезоне нападающий забил 9 мячей и совершил 3 голевые передачи за сезон. Не самая яркая статистика, но его хочет «Рома» (сначала узбека рассматривали как альтернативу Сердару Азмуну из «Зенита», но турка в «Роме» не будет, ведь он почти согласовал контракт с «Байером»). И по последней информации, стороны уже согласовали контракт: Шомуродов отправится в «Рому» в аренду с правом выкупа за 16 миллионов евро.

Если Шомуродов переходит в «Рому», это блокирует трансфер Яремчука в команду, ведь позиция форварда в римском клубе закрывается. Вместе с тем, это открывает путь для Супряги в «Дженоа», ведь именно ради покупки украинца генуэзцы намерены продать Шомуродова.

И обратная ситуация: если вдруг «Роме» не удастся подписать Шомуродова, то клуб полностью сосредоточится на Яремчуке, что в свою очередь не позволит «Дженоа» купить Супрягу, так как Шомуродов останется в Генуе и освобожденного места для украинца на позиции форварда не будет.

Ситуация очень похожа на ту, что случилась в 2017-м году, когда украинец Андрей Ярмоленко перешел из «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

Кто-то может посчитать это конспирологической теорией, но логика в цепочке событий все же есть. «Барселона» продала Неймара в ПСЖ и остро нуждалась в замене на позицию вингера. Каталонский клуб нашел ее в тогдашнем лидере «шмелей» Усмане Дембеле. Именно Дембеле освободил место для Ярмоленко в Дортмунде на фланге атаки. Можно сделать вывод, что трансфер Неймара помог Ярмоленко вырваться из «Динамо».

И все же, вернемся к Супряге и Яремчуку. Кажется, переход в «Дженоа» молодому украинцу сейчас гораздо нужнее (дабы попытаться перезапустить карьеру), чем трансфер Яремчука именно в «Рому». «Бенфика» ведь тоже выглядит очень привлекательным вариантом для Романа.

Тем не менее, продолжаем следить за ситуацией. Во многом все решит переход Шомуродова в «Рому» или то, что он останется в «Дженоа».

А какой трансфер больше хотели бы увидеть вы? Пишите в комментариях.