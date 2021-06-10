Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира. Месси не попал в 20-ку, а Роналду оказался за пределами топ-100

Самым дорогим остается Мбаппе

Роналду и Месси / Фото: Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на всех игроков перед Евро-2020. Самым дорогим футболистом планеты остался Килиан Мбаппе из ПСЖ и сборной Франции.

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 160 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 130

3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 120

4-8. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 100

4-8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 100

4-8. Ромелу Лукаку («Интер») – 100

4-8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 100

4-8. Неймар («ПСЖ») – 100

9-13. Френки де Йонг («Барселона») – 90

9-13. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 90

9-13. Йозуа Киммих («Бавария») – 90

9-13. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 90

9-13. Ян Облак («Атлетико») – 90

Отметим, что Лионель Месси оценен в 80 миллионов евро (22 место), а Криштиану Роналду – в 45 миллионов евро (110 место).

Ранее стало известно, что ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом.