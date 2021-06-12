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Трансферы «Гента» летом зависят от продажи Яремчука

Успешные выступления форварда на Евро-2020 могут «накормить» бельгийский клуб
Футбол Украинские легионеры
11:42
Трансферы «Гента» летом зависят от продажи Яремчука
Роман Яремчук / Фото - ФК Гент

Качество усиления «Гента» в межсезонье зависит от трансфера нападающего Романа Яремчука. Об этом сообщает Voetbalbelgie.

По информации источника, глава правления клуба Иван де Витте намерен подписать качественных новичков в летнее трансферное окно. Однако для этого нужны дорогостоящие продажи своих футболистов.

В «Генте» надеются, что Яремчук хорошо себя проявит на Евро-2020 в составе сборной Украины и поднимет свою трансферную стоимость. Тогда, утверждает издание, форвард сможет «накормить» бельгийский клуб.

Нападающий в составе сборной Украины прибыл в Амстердам на первый матч Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Гент Роман Яремчук трансферы

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