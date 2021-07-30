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Траоре назвал ряд причин, по которым он перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Представитель Буркина-Фасо успел отличиться дебютным голом за «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:33
Траоре назвал ряд причин, по которым он перешел из «Аякса» в «Шахтер»
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре объяснил, почему он перешел в донецкий клуб из амстердамского «Аякса». Слова футболиста передает Ajax Showtime.

Решение принято из-за игровой практики. В моем молодом возрасте нужно играть как можно больше.

Я выбрал «Шахтер» из-за проекта и стиля игры, а также из-за того, что клуб играет по-европейски, как «Аякс». Разумеется, также из-за тренера.

Тренер, приехавший из «Сассуоло», хотел, чтобы я перешел в «Шахтер». Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность.

С «Шахтером» я хочу выступить в Лиге чемпионов. Будущее? Пока я сосредоточен исключительно на «Шахтере».

Ранее Траоре оценил свой дебют за «Шахтер».

Сергей Стаднюк
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Теги

Лассина Траоре Шахтер Донецк Аякс

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