Траоре назвал ряд причин, по которым он перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре объяснил, почему он перешел в донецкий клуб из амстердамского «Аякса». Слова футболиста передает Ajax Showtime.

Я выбрал «Шахтер» из-за проекта и стиля игры, а также из-за того, что клуб играет по-европейски, как «Аякс». Разумеется, также из-за тренера.

Тренер, приехавший из «Сассуоло», хотел, чтобы я перешел в «Шахтер». Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность.

С «Шахтером» я хочу выступить в Лиге чемпионов. Будущее? Пока я сосредоточен исключительно на «Шахтере».