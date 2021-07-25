«На порядок сильнее, быстрее и мощнее». Тренер «Ингульца» сравнил «Шахтер» при Каштру и Де Дзерби
Траоре оценил свой дебют за «Шахтер»
Форвард из Буркина-Фасо забил первый мяч «горняков» в сезоне
25 июля 11:58
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер
Нападающий Лассина Траоре поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями от своего дебюта за «Шахтер». Футболист отличился забитым мячом в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (2:1).
Счастлив и горд за достигнутый результат и за показанную нами сегодня игру. В конце матча было достаточно сложно, но, в целом, мой дебют можно назвать удачным.
Отметим, что Траоре присоединился к «горнякам» этим летом. Его прошлым клубом был амстердамский «Аякс».
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби положительно оценил дебют всех троих новичков.
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