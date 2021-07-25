Траоре оценил свой дебют за «Шахтер»

Форвард из Буркина-Фасо забил первый мяч «горняков» в сезоне

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий Лассина Траоре поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями от своего дебюта за «Шахтер». Футболист отличился забитым мячом в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (2:1).

Счастлив и горд за достигнутый результат и за показанную нами сегодня игру. В конце матча было достаточно сложно, но, в целом, мой дебют можно назвать удачным.

Отметим, что Траоре присоединился к «горнякам» этим летом. Его прошлым клубом был амстердамский «Аякс».

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби положительно оценил дебют всех троих новичков.