Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Траоре: «Пока есть языковые проблемы. Я этим займусь»

Новичок «Шахтера» – об адаптации в донецком клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
17:40
Траоре: «Пока есть языковые проблемы. Я этим займусь»
Лассина Траоре / Фото: shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре рассказал в интервью Youtube каналу клуба, как осваивается в составе «горняков»:

С адаптацией все отлично, кроме языка. Только я и еще несколько ребят говорят на английском. А вообще – общение только на португальском и русском языках.

Я займусь этим вопросом.

Напомним, что в дебютном матче в составе «Шахтера» Траоре забил первый мяч в новой команде. Следующий контрольный матч «горняков» против команды из Польши пройдет 4 июля.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лассина Траоре Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:50
Корниенко: «Новички влились в «Шахтер» без проблем»
Корниенко: «Новички влились в «Шахтер» без проблем»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:05
Марлон рассказал, что понравилось больше всего в первом матче за «Шахтер»
Марлон рассказал, что понравилось больше всего в первом матче за «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:50
Де Дзерби сравнил нынешнюю иргу «Шахтера» с младенцем
Де Дзерби сравнил нынешнюю иргу «Шахтера» с младенцем
Футбол Украинская Премьер-лига
07:39
Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры
Де Дзерби назвал причину выбора «Шахтера» в качестве продолжения карьеры
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 21:23
Де Дзерби рассказал о любимом амплуа игроков
Де Дзерби рассказал о любимом амплуа игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 20:10

Новости: Футбол

Хлебас ушел из «Колоса»
Хлебас ушел из «Колоса»
Украинская Премьер-лига
19:30
Вукоевич: «Тренерский потенциал Шевченко – лучшие клубы мира»
Вукоевич: «Тренерский потенциал Шевченко – лучшие клубы мира»
Сборная Украины
19:15
Евро 2020. Швейцария — Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Швейцария — Испания. Видео трансляция
Евро-2020
19:12
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
Украинская Премьер-лига
19:10
Евро 2020. Швейцария — Испания. Альба открыл счет. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швейцария — Испания. Альба открыл счет. Онлайн трансляция
Евро-2020
19:00
Саутгейт: «Должны быть готовы к любой игре против Украины»
Саутгейт: «Должны быть готовы к любой игре против Украины»
Евро-2020
18:50
Швейцария – Испания. Шакири и Мората сыграют с первых минут
Швейцария – Испания. Шакири и Мората сыграют с первых минут
Евро-2020
18:27
Бущан: «Мы сотворили историю. Хочется, чтобы эта музыка играла и дальше»
Бущан: «Мы сотворили историю. Хочется, чтобы эта музыка играла и дальше»
Евро-2020
18:10
Вратарь Англии: «У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к Украине»
Вратарь Англии: «У нас есть все, чтобы идеально подготовиться к Украине»
Евро-2020
17:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
18
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости