Де Дзерби сравнил нынешнюю иргу «Шахтера» с младенцем
Траоре: «Пока есть языковые проблемы. Я этим займусь»
Новичок «Шахтера» – об адаптации в донецком клубе
Лассина Траоре / Фото: shakhtar.com
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре рассказал в интервью Youtube каналу клуба, как осваивается в составе «горняков»:
С адаптацией все отлично, кроме языка. Только я и еще несколько ребят говорят на английском. А вообще – общение только на португальском и русском языках.
Я займусь этим вопросом.
Напомним, что в дебютном матче в составе «Шахтера» Траоре забил первый мяч в новой команде. Следующий контрольный матч «горняков» против команды из Польши пройдет 4 июля.
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