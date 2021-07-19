Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре во время презентации новичков «горняков» назвал форвардов, на которых равняется. Также представитель Буркина-Фасо рассказал о своем прошлом и будущем.

Мой номер? На самом деле, изначально я хотел играть под номером 2, потому что под этим номером я выступаю за свою национальную команду. Но, когда я перешел в «Аякс», мне предложили 23 и 11. Я выбрал 23, потому что это номер легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Большое количество Траоре в футболе? Вы правы, что в западной Африке очень много людей с фамилией Траоре. Это просто очень распространенная фамилия. Например, мой кузен, Бертран Траоре, выступает за «Астон Виллу». Мы хорошо с ним знакомы и поддерживаем общение.

Сравнения с Лукаку? Действительно, Ромелу вдохновляет меня. Я равняюсь на этого игрока, но мне еще нужно подрасти физически и в игровом плане, чтобы быть похожим на него.

Дидье Дрогба был моим идолом, как и Самуэль Это'О, но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим. Также Карим Бензема мне очень импонирует.

Победа над «Венло» 13:0? Это был мой первый матч в сезоне в стартовом составе «Аякса», поэтому мне хотелось проявить себя как можно лучше. Я много работал для того, чтобы показать такую высокую результативность.

Конфликт с тренером «Аякса»? Нет, это неправда. Никакого конфликта не было. Более того, я общался с ним три дня назад. Он очень классный человек. Я был знаком с ним еще до того, как перейти в «Аякс», потому что он играл с моим дядей за одну команду. У нас хорошие взаимоотношения с тен Хагом.

Мама-футболистка? Главное, чему меня научила мама, – это любить футбол. Я с самого детства видел, как она играла. Она была капитаном национальной команды, поэтому я очень гордился и горжусь своей футбольной семьей. Для меня всегда было важным чувствовать любовь к футболу, быть лучшим и на уровне своих родителей.