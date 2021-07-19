Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим

Также новичок «Шахтера» прокомментировал сравнения с Лукаку
Футбол Украинская Премьер-лига
17:49
Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре во время презентации новичков «горняков» назвал форвардов, на которых равняется. Также представитель Буркина-Фасо рассказал о своем прошлом и будущем.

Меня зовут Лассина Траоре. Я по-настоящему счастлив быть в «Шахтере». Благодарю Бога за то, что мне удалось присоединиться к такой великой команде. Мои цели здесь – это улучшать свои способности и становиться лучше вместе с командой.

Мой номер? На самом деле, изначально я хотел играть под номером 2, потому что под этим номером я выступаю за свою национальную команду. Но, когда я перешел в «Аякс», мне предложили 23 и 11. Я выбрал 23, потому что это номер легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Большое количество Траоре в футболе? Вы правы, что в западной Африке очень много людей с фамилией Траоре. Это просто очень распространенная фамилия. Например, мой кузен, Бертран Траоре, выступает за «Астон Виллу». Мы хорошо с ним знакомы и поддерживаем общение.

Сравнения с Лукаку? Действительно, Ромелу вдохновляет меня. Я равняюсь на этого игрока, но мне еще нужно подрасти физически и в игровом плане, чтобы быть похожим на него.

Дидье Дрогба был моим идолом, как и Самуэль Это'О, но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим. Также Карим Бензема мне очень импонирует.

Победа над «Венло» 13:0? Это был мой первый матч в сезоне в стартовом составе «Аякса», поэтому мне хотелось проявить себя как можно лучше. Я много работал для того, чтобы показать такую высокую результативность.

Конфликт с тренером «Аякса»? Нет, это неправда. Никакого конфликта не было. Более того, я общался с ним три дня назад. Он очень классный человек. Я был знаком с ним еще до того, как перейти в «Аякс», потому что он играл с моим дядей за одну команду. У нас хорошие взаимоотношения с тен Хагом.

Мама-футболистка? Главное, чему меня научила мама, – это любить футбол. Я с самого детства видел, как она играла. Она была капитаном национальной команды, поэтому я очень гордился и горжусь своей футбольной семьей. Для меня всегда было важным чувствовать любовь к футболу, быть лучшим и на уровне своих родителей.

Ранее другой новичок «Шахтера» Педриньо рассказал о своих целях в команде.

Источник: Football.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Лассина Траоре Роберт Левандовски Дидье Дрогба Самуэль Это'о Карим Бензема

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде
Тема дня
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:05
Траоре: «Видел матчи «Динамо» с «Барселоной» – действительно хорошая команда»
Траоре: «Видел матчи «Динамо» с «Барселоной» – действительно хорошая команда»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
Марлон прокомментировал непростой жребий в квалификации ЛЧ
Марлон прокомментировал непростой жребий в квалификации ЛЧ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:07
Педриньо: «Будем усердно работать, чтобы «Шахтер» выиграл максимальное количество титулов»
Педриньо: «Будем усердно работать, чтобы «Шахтер» выиграл максимальное количество титулов»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:43
Марлон: «В адаптации мне помогают абсолютно все в «Шахтере». Хотя сейчас сложно»
Марлон: «В адаптации мне помогают абсолютно все в «Шахтере». Хотя сейчас сложно»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:31
Определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов
Определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:16

Новости: Футбол

Стало известно, отменят ли матч «Львова» с «Мариуполем» из-за ковида
Стало известно, отменят ли матч «Львова» с «Мариуполем» из-за ковида
Украинская Премьер-лига
18:01
Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим
Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим
Украинская Премьер-лига
17:49
Президент «Руха»: «Привет пиявкам из УАФ»
Президент «Руха»: «Привет пиявкам из УАФ»
Украинская Премьер-лига
17:34
Забарный: «После Евро появилось больше уверенности, но звездной болезни нет»
Забарный: «После Евро появилось больше уверенности, но звездной болезни нет»
Украинская Премьер-лига
17:27
Стало известно, какую неподъемную для «Дженоа» цену «Динамо» запрашивало за Супрягу
Стало известно, какую неподъемную для «Дженоа» цену «Динамо» запрашивало за Супрягу
Украинская Премьер-лига
17:20
Известный агент: «Милан» – фаворит на покупку Миколенко»
Известный агент: «Милан» – фаворит на покупку Миколенко»
Украинская Премьер-лига
17:05
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде
Тема дня
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде
Лига чемпионов UEFA
17:05
Украинский форвард продолжит карьеру в Казахстане
Украинский форвард продолжит карьеру в Казахстане
Украинские легионеры
17:01
Обновленная «Стяуа» или казахстанский «Шахтер». Против кого «Колос» сыграет в Лиге конференций
Тема дня Обновленная «Стяуа» или казахстанский «Шахтер». Против кого «Колос» сыграет в Лиге конференций
Лига конференций UEFA
16:57
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости