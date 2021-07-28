Траоре рассказал, какой подарок сделал Соломону на день рождения

В день матча первого тура УПЛ у вингера был праздник

фото - ФК Шахтер

В первом туре нового сезона украинской Премьер лиги «Шахтер» обыграл «Ингулец» (2:1).

Нападающий «горняков» Лассина Траоре, забивший гол в своем дебюте, поделился впечатлениями от игры:

«Радуюсь и горжусь тем, что забил первый гол за особенную команду и сделал вклад в нашу победу. Я очень счастлив. Гол посвятил Манору Соломону, ведь я обещал ему подарок на день рождения. Он и сам был близок к забитому голу. Рад его поздравить».

Манор Соломон праздновал свой день рождения как раз-таки в день матча. Вингеру исполнилось 22 года, и он в свой праздник отметился голевой передачей на Траоре.

Напомним, ранее Траоре оценил свой дебют за «Шахтер».