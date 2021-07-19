Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»
Траоре: «Видел матчи «Динамо» с «Барселоной» – действительно хорошая команда»
Новичок «Шахтера» рассказал, что знает о будущих соперниках в УПЛ
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал в эфире клубного YouTube-канала о том, что знает о будущих соперниках в украинской Премьер-лиге.
Я смотрел некоторые матчи «Шахтера», «Динамо» Киев... Знаком с такой командой, как «Днепр». Также я наблюдал за Коноплянкой и видел некоторые его матчи, когда он играл в желтой футболке. Не помню, что это за команда.
«Динамо»? Я видел их матчи против «Барселоны». Это действительно хорошая команда, которая оставила после себя приятные впечатления.
Ранее защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал непростой жребий в квалификации Лиги чемпионов.
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