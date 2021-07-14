Травмировался, когда промазывал с пенальти? Рэшфорд перенесет операцию на плече

Игроку требуется хирургическое вмешательство

Маркус Рэшфорд / фото - BR

В финале Евро-2020 сборная Англии уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти. Форвард «львов» Маркус Рэшфорд вышел вместе с Джейдоном Санчо на 120-й минуте, что бы ударить с точки, но ни он, ни его новоиспеченный одноклубник не смогли забить.

Теперь стало известно, что Рэшфорд еще с ноября играет с травмой плеча, и теперь ему нужно хирургическое вмешательство, сообщает The Telegraph.

МРТ выявило, что ситуация ухудшилась, и только операция поможет плечу игрока снова нормально функционировать.

Англичанин ляжет под нож в следующем месяце. Форвард точно пропустит начало сезона 21/22 в составе «Манчестер Юнайтед» , ведь восстановление от повреждения займет у него не меньше 2-3 месяцев.

Напомним, вандалы надругались над граффити в честь Рэшфорда в Манчестере.