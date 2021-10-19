«Металлист» потерпел первое поражение после возрождения. Беспроигрышная серия длилась 16 матчей
Тренер «Агробизнеса» – о 2:1 с «Металлистом»: «Не позволили сыграть в свой футбол»
Клуб из Волочиска нанес харьковчанам первое поражение после возрождения
11:17
Александр Чижевский / Фото - ФК Агробизнес
Главный тренер «Агробизнаса» Александр Чижевский рассказал, за счет чего удалось добиться победы в матче 14-го тура Первой лиги против «Металлиста» (2:1). Это первое поражение харьковчан после возрождения.
В этом сезоне у нас возникли проблемы с взятием ворот центральными нападающими и поэтому сегодня мы сделали упор на активность фланговых игроков в завершающей фазе атаки. Именно в таком стиле крайний полузащитник Игорь Бойчук забил второй гол. После перерыва он вполне мог оформить хет-трик, но в похожих ситуациях дважды промахнулся.
Мы владели информацией, что харьковчанам нельзя давать разбежаться, опасны они и при розыгрыше стандартных положений. В целом, не позволили гостям сыграть в свой футбол, хотя и пропустили после подачи углового. Мы не изменили своему стилю, также важно, что подопечные порадовали бойцовскими качествами, особенно в концовке поединка, когда «Металлист» наступал большими силами.
Ранее состоялось слушание по делу о пожизненном отстранении экс-президента «Агробизнеса» Олега Собуцкого.
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