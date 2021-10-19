Тренер «Агробизнеса» – о 2:1 с «Металлистом»: «Не позволили сыграть в свой футбол»

Александр Чижевский / Фото - ФК Агробизнес

Главный тренер «Агробизнаса» Александр Чижевский рассказал, за счет чего удалось добиться победы в матче 14-го тура Первой лиги против «Металлиста» (2:1). Это первое поражение харьковчан после возрождения.

Мы владели информацией, что харьковчанам нельзя давать разбежаться, опасны они и при розыгрыше стандартных положений. В целом, не позволили гостям сыграть в свой футбол, хотя и пропустили после подачи углового. Мы не изменили своему стилю, также важно, что подопечные порадовали бойцовскими качествами, особенно в концовке поединка, когда «Металлист» наступал большими силами.