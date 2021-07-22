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Тренер «Александрии – о легионерах: «Помогают ребята, которые владеют английским языком. Барьер, кончено, есть»
Клуб подписал нескольких иностранных новичков
22 июля 22:18
Юрий Гура / Фото: ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением пресс-службе клуба об адаптации легионеров.
Как происходит общение с легионерами?
«Некоторый барьер, конечно, есть. Уже столько времени у нас легионеров не было. Помогают ребята, которые владеют английским языком. Это Дубра, Шастал, Бухал – они хорошо владеют английским. У нас общение больше через них проходит. Нормально, проблем нет».
Напомним, «Александрия» накануне подписал игрока из Мали.
Также в клуб пришел аргентинский форвард.
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