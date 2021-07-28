Тренер «Альянса»: «Были амбициозные планы. До сих пор не верю в случившееся»
Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко поделился мыслями о снятии команды с Первой лиги и прекращении существования клуба.
Если откровенно, до сих пор не верю в случившиеся, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако это вердикт клубного руководства и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться.
Я связан с «Альянсом» с 2018 года, прошел с ним путь от аматоров до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном прибавляла.
Со своей стороны и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре находились еще несколько аматорских команд, усовершенствовалась спортивная база.
Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества и все же, чувство, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это словно прерванный не по твоей воле, полет.
Уверен, что мои подопечные окажутся востребованными и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам тренерам сложнее, придется потратить не один год, чтобы создать такую команду, которая была в «Альянсе».
Ранее президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, в каком формате продолжится чемпионат после снятия «Альянса».
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