Тренер «Альянса»: «Были амбициозные планы. До сих пор не верю в случившееся»

Юрий Ярошенко / Фото - ПФЛ

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко поделился мыслями о снятии команды с Первой лиги и прекращении существования клуба.

Я связан с «Альянсом» с 2018 года, прошел с ним путь от аматоров до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном прибавляла.

Со своей стороны и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре находились еще несколько аматорских команд, усовершенствовалась спортивная база.

Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества и все же, чувство, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это словно прерванный не по твоей воле, полет.

Уверен, что мои подопечные окажутся востребованными и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам тренерам сложнее, придется потратить не один год, чтобы создать такую команду, которая была в «Альянсе».