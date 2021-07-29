УАФ вынесла свой вердикт по двум удалениям в скандальном матче «Альянс» – «Металлист»
Тренер «Альянса»: «Любой сказке приходит конец»
Специалист остался без работы
Юрий Ярошенко / фото - ФК Полтава
Наставник «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал ликвидацию клуба:
«Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе "Альянс". Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.
Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.
Сегодня будет прощальная фотосессия».
После скандального судейства в матче с «Металлистом» руководство клуба из Липовой Долины приняло решение расформировать «Альянс» и закрыть все проекты.
Тем не менее, судейский комитет УАФ опубликовал разъяснение эпизодов, где разобрал решения рефери в том матче и признал их справедливыми.
Напомним, экс-игрок «Шахтера» заявил, что клубы будут дальше исчезать, если УАФ не начнет менять украинский футбол.
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