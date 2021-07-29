Тренер «Альянса»: «Любой сказке приходит конец»

Специалист остался без работы

Юрий Ярошенко / фото - ФК Полтава

Наставник «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал ликвидацию клуба:

«Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе "Альянс". Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец. Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать. Сегодня будет прощальная фотосессия».

После скандального судейства в матче с «Металлистом» руководство клуба из Липовой Долины приняло решение расформировать «Альянс» и закрыть все проекты.

Тем не менее, судейский комитет УАФ опубликовал разъяснение эпизодов, где разобрал решения рефери в том матче и признал их справедливыми.

Напомним, экс-игрок «Шахтера» заявил, что клубы будут дальше исчезать, если УАФ не начнет менять украинский футбол.