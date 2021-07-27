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Тренер «Альянса»: «Металлист» силой тянут в элиту»

Наставник недоволен судейством в первом туре УПЛ
Футбол Первая лига
15:22
Тренер «Альянса»: «Металлист» силой тянут в элиту»
Юрий Ярошенко / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал поражение в спорном матче с «Металлистом» (2:0):

«Так уж получилось, что один из последних спаррингов в подготовительный период «Альянс» проводил с «Металлистом», и уже тогда была возможность убедиться, как предвзяты рефери к соперникам харьковчан. Однако это были только цветочки.

В стартовом календарном поединке в Сумах одни и те же эпизоды трактовались судейской бригадой только в пользу «Металлиста». Она словно чувствовала, что в равных составах «Альянс» гостям не одолеть.

Поэтому у нас есть серьезные претензии по удалению Евгения Непляха на 38-й минуте и первому предупреждению Руслану Писному в конце первого тайма. Если бы не было этой выдуманной желтой карточки, то на 79-й минуте мы бы не остались вдевятером.

Знаю, что у «Металлиста» амбициозные планы, у харьковчан неплохая команда, но недопустимо уже со старта тянуть их силой в элиту. Кому нужны такие чемпионы?»

Ранее президент «Альянса» назвал судейство в матче с харьковчанами «изнасилованием футбола».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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