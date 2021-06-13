Тренер Австрии: «Мы выглядели мобильнее, и замены сработали»

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода оценил сайту UEFA победу команды над Северной Македонии (3:1) в стартовом матче Евро-2020.
«Я очень доволен выступлением команды. мы хорошо начали, много работали без мяча, были агрессивны и заслужили повести в счете. Мы могли забить и второй гол, но следом пропустили, потеряв концентрацию на один миг.
В перерыве мы поговорили о том, что нужно быстрее доставлять мяч вперед, что мы и стали делать.
Мы выглядели мобильнее, и замены сработали. Грегорич и Арнаутович придали новый импульс команде. Мы заслужили победу».
Следующий матч Австрия сыграет против Нидерландов.
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