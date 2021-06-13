Тренер Австрии: «Мы выглядели мобильнее, и замены сработали»

Фото: Sky News

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода оценил сайту UEFA победу команды над Северной Македонии (3:1) в стартовом матче Евро-2020.

В перерыве мы поговорили о том, что нужно быстрее доставлять мяч вперед, что мы и стали делать.

Мы выглядели мобильнее, и замены сработали. Грегорич и Арнаутович придали новый импульс команде. Мы заслужили победу».