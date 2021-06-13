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Тренер Австрии: «Мы выглядели мобильнее, и замены сработали»

Фода – о победе над Северной Македонией
Футбол Евро-2020
13 июня 23:10
Тренер Австрии: «Мы выглядели мобильнее, и замены сработали»
Фото: Sky News

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода оценил сайту UEFA победу команды над Северной Македонии (3:1) в стартовом матче Евро-2020.

«Я очень доволен выступлением команды. мы хорошо начали, много работали без мяча, были агрессивны и заслужили повести в счете. Мы могли забить и второй гол, но следом пропустили, потеряв концентрацию на один миг.

В перерыве мы поговорили о том, что нужно быстрее доставлять мяч вперед, что мы и стали делать.

Мы выглядели мобильнее, и замены сработали. Грегорич и Арнаутович придали новый импульс команде. Мы заслужили победу».

Следующий матч Австрия сыграет против Нидерландов.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Австрии (футбол) сборная Северной Македонии (футбол)

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