Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барселона» и «Бавария», о которых мечтают все»
Тренер «Боруссии М»: «Бавария» могла сравнять счет во втором тайме»
Адольф Хюттер прокомментировал победу своей команды над мюнхенским коллективом
08 января 08:15
Адольф Хюттер / фото - Getty Images
Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Адольф Хюттер прокомментировал выездную победу своей команды над мюнхенской «Баварией» в матче 18-го тура Бундеслиги.
Слова Хюттера приводит пресс-служба «Боруссии»:
«Огромный комплимент команде за возвращение и победу в Мюнхене. Мы очень рады, что прервали свою неудачную серию. Если интенсивность высока, то есть хорошие шансы на победу, и сегодня мы это показали. Конечно, «Бавария» могла сравнять счет во втором тайме. Но моя команда оказывала сопротивление и временами была убедительна в плане игры. Она отлично вложила в игру все то, что мы отрабатывали на тренировках за последнюю неделю. Что мне особенно понравилось, так это как команда отреагировала на пропущенный мяч. Она вернулась обратно в игру и за короткий промежуток времени перевернула счет на табло в свою пользу».
В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» уступила «Боруссии М».
Комментарии 0