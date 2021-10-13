Степаненко: «Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны. И поле на «Арене-Львов» – это ужас»
Тренер Боснии и Герцеговины: «Мы противостояли сильному сопернику, матч выдался очень тяжелый»
Команда сыграла вничью с Украиной
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал УАФ ничью с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
«Мы противостояли сильному сопернику, и матч выдался очень тяжелый. Я не доволен первыми 20-25 минутами поединка. Мы пропустили легкий мяч и трудно входили в игру. Потом мы не смогли реализовать свои шансы, чтобы получить три очка. Впрочем, замечу, что и украинцы имели свои возможности.
Надеюсь, что за месяц все наши футболисты будут здоровы и помогут нам в двух последних встречах отборочного турнира. Думаю, что мы, Финляндия и Украина имеем равные шансы занять итоговое второе место в нашей отборочной группе».
Украина осталась второй в таблице отбора на Евро-2022.