Тренер Боснии и Герцеговины: «Результат не по игре»

Украинцы одержали победу в напряженном матче

Ивайло Петев / фото - dynamo.kiev

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Украины (0:2) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Я доволен сегодняшним матчем, однако результат не по игре. Мои ребята хорошо воспользовались предоставленным им временем. У нас были ошибки, но были и хорошие моменты. У нас были шансы забить мяч, но, мы их не использовали, а вот Украина свои реализовала Будем работать дальше. Я не могу сам себе дать оценку как тренеру. Только предпоследний матч в нашем исполнении был плохим. Но у игроков есть желание работать и играть. У них есть прогресс».

Почему сегодня не играли сильнейшие игроки?

«После матча с Финляндией я хотел посмотреть на других наших молодых футболистов».

Как считаете, у этой команды будут шансы пройти отбор на Евро?

«Думаю, что будут. Несмотря на то, что мы плохо сыграли с Финляндией. Будем готовиться к квалификации».

Боснийцы играли с украинцами без турнирной мотивации, так как еще в предыдущем туре потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Напомним, стало известно, какие соперники могут ждать Украину в стыковых матчах.