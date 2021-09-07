Тренер Чехии: «Украина находится среди лидеров европейского футбола»

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Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Хитры поделился ожиданиями от предстоящей игры с Украиной:

Украина находится среди лидеров европейского футбола. Она доказывает это уже долгое время, она показала это на Евро-2020. Мы ожидаем сложный поединок в спортивном аспекте.

Перед встречей с украинцами, во вторник, мы проведем восстановительную тренировку. Мы не хотим сейчас сильно нагружать игроков, чтобы избежать травм по максимуму. Но мы надеемся продемонстрировать более высокое качество игры, чем в матче с Бельгией».