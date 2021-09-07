Тренер Чехии: «Украина находится среди лидеров европейского футбола»
Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Хитры поделился ожиданиями от предстоящей игры с Украиной:
«Мы не планируем играть полностью резервным составом, хотя несколько из наиболее загруженных в клубах игроков получат передышку. Поединок с четвертьфиналистом Евро-2020 мы рассматриваем как отличный тест после матча отбора ЧМ-2022 с Бельгией (0:3). Для нас это значимый матч.
Украина находится среди лидеров европейского футбола. Она доказывает это уже долгое время, она показала это на Евро-2020. Мы ожидаем сложный поединок в спортивном аспекте.
Перед встречей с украинцами, во вторник, мы проведем восстановительную тренировку. Мы не хотим сейчас сильно нагружать игроков, чтобы избежать травм по максимуму. Но мы надеемся продемонстрировать более высокое качество игры, чем в матче с Бельгией».
Подопечные Александра Петракова также не будут играть полностью основным составом. Тренер отпустил несколько игроков в расположение клубов.
Игра Украины с Чехией состоится уже завтра, 8 сентября в 21:45.
Напомним, определилась причина отъезда Виталия Миколенко из расположения сборной.
Комментарии 0