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Определилась причина отъезда Миколенко из расположения сборной
Защитник пропустит товарищеский матч Чехия – Украина
19:02
Виталий Миколенко / Фото - UEFA
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко покинул расположение национальной команды. Пресс-служба УАФ назвала причину отъезда футболиста.
Игрок пожаловался на боль в ноге. В связи с этим и. о. главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков решил поберечь исполнителя.
Миколенко вернулся в расположение «Динамо». До него лагерь сборной также покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.
Все они пропустят товарищеский матч против Чехии. Команда уже отправилась на поединок, который состоится 8 сентября.
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