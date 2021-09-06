Определилась причина отъезда Миколенко из расположения сборной

Защитник пропустит товарищеский матч Чехия – Украина

Виталий Миколенко / Фото - UEFA

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко покинул расположение национальной команды. Пресс-служба УАФ назвала причину отъезда футболиста.

Игрок пожаловался на боль в ноге. В связи с этим и. о. главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков решил поберечь исполнителя.

Миколенко вернулся в расположение «Динамо». До него лагерь сборной также покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

Все они пропустят товарищеский матч против Чехии. Команда уже отправилась на поединок, который состоится 8 сентября.