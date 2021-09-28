Тренер «Черноморца»: «У ребят юношеская психология, ее нужно менять»

Юрий Мороз / Фото: Twitter

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался о ничьей с «Ингульцом» (1:1) в 9-м туре УПЛ.

Сегодня так взять... Все-таки это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно больше требовать в тренировочном процессе, в играх».