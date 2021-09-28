«Черноморец» из-за пенальти на последних минутах упустил победу над «Ингульцом»
Тренер «Черноморца»: «У ребят юношеская психология, ее нужно менять»
Одесская команда потеряла очки в матче с «Ингульцом»
28 сентября 07:39
Юрий Мороз / Фото: Twitter
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался о ничьей с «Ингульцом» (1:1) в 9-м туре УПЛ.
«Как говорил великий мэтр: «Для создания хорошего боеспособного коллектива надо 3 года». 3 года. Это не мои слова, а великого Лобановского.
Сегодня так взять... Все-таки это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно больше требовать в тренировочном процессе, в играх».
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