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Тренер «Черноморца»: «Все те же наши проблемы – реализация и игра в обороне. Они не уходят»

Одесская команда снова не победила
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
Тренер «Черноморца»: «Все те же наши проблемы – реализация и игра в обороне. Они не уходят»
Юрий Мороз / Фото: Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей со «Львовом» (1:1) в 12-м туре УПЛ.

– Что в предыдущем матче, что сейчас реализация и ненадежность игры в обороне – все те же проблемы, что были, они не уходят. Сегодня, может, чуть качественнее сыграли в обороне, за исключением пропущенного мяча. Впереди были моменты, перекладины.

Не могу сказать, что так были свежи, хорошо двигались и владели мячом, но могли, реализуй те моменты Смирный Женя, может, счет был бы другой. Хотя «Львов» проявил бойцовские качества, нам было очень тяжело.

- Какой была установка для ваших подопечных перед матчем со «Львовом»?

– Любой тренер ставить задачи, говорит о том, чтобы побеждать. Сегодня говорили, чтобы они тоже взяли груз ответственности за те результаты, которые есть. Хотелось бы, чтобы сегодня выиграли. Говорили об этом.

- Вы ожидали, что сегодняшний матч будет для «Черноморца» настолько сложным? Что вы учитывали при подготовке?

– Да. Мы разбирали команду, знали, что это крепкие, хорошие игроки с мощными кондициями. Хотелось за счет скорости на флангах иметь преимущество. Иногда это получалось, иногда нет. Хотели, чтобы быстрее играли с мячом, чаще меняли направление, была определенная компактность между линиями.

Это было, но в медлительной форме, хотелось, чтобы они быстрее заставляли ходить мяч, тогда «Львову» было бы потяжелее. Хотя это организованная, крепкая команда.

- В прошлом сезоне уверенной игрой отличался Авагимян. Чем объясняется его отсутствие в стартовом составе в этом матче?

– Это мое решение, никаких нет у меня на Артура. Он боевая единица, мы знаем, что он умеет делать на футбольном поле, что он может делать. Но сегодня за счет Вантуха и Гио хотели, чтобы фланги были немножко быстрее в плане фланговых передач.

Авагимян у нас больше игрок такой – принять, выйти на ударную позицию, то сегодня хотелось, чтобы была работа по флангам. Выпустили его на замену, у него даже была возможность забить. Он начал обыгрывать, хотя можно было в касание пробить и реализовать момент.

Сегодня так, в следующем туре в составе будет, у нас с ним нет никаких проблем. Это определенная ротация, вот и все.


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Черноморец Юрий Мороз ФК Львов

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