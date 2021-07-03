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Тренер Дании: «У нас есть мечта выиграть что-нибудь большое»
Игра с Чехией начнется в 19:00
Фото: UEFA
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд признался сайту UEFA, что команда уже нацелена на титул чемпиона Европы на Евро-2020.
«Я не могу никуда двигаться без мотивации. Мы делаем это для всей Дании. У нас две мечты: выиграть что-нибудь большое и вдохновить и воодушевить.
У нас есть свои принципы и своя философия. Но кроме этого нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство. Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике.
Мы всегда стараемся задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение».
Матч начнется в 19:00 3 июля.
Онлайн трансляция Чехия - Дания.
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