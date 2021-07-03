Тренер Дании: «У нас есть мечта выиграть что-нибудь большое»

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Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд признался сайту UEFA, что команда уже нацелена на титул чемпиона Европы на Евро-2020.

У нас есть свои принципы и своя философия. Но кроме этого нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство. Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике.

Мы всегда стараемся задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение».