Тренер «Динамо» U-19 объяснил причины упущенной в последний момент возможности выиграть группу Юношеской лиги UEFA

Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал поражение команды в матче заключительного тура группового этапа Юношеской лиги UEFA против «Бенфики» (0:1). Таким образом, киевляне пустили «орлов» на первую строчку в квартете.

У нас были определенные проблемы с составом. Когда выпадают основные игроки, которые являются лидерами и на которых строится игра, проблематично на их позиции найти равноценные замены, особенно в таких матчах.

Бенедюк играл с микроповреждением. Мы пошли на такой шаг, потому что Костя Вивчаренко пропускал игру. Отсутствовал нападающий Кирилл Попов, через которого мы строим игру. Он играет одну из ключевых ролей в нашей команде, через него строятся атаки. Горбач сегодня не сумел его полностью заменить. Да, он старался, но пока еще не дотягивает.

Если бы мы забили в первом тайме, возможно, ребята почувствовали бы психологическую уверенность и заиграли по-другому. Возможно, игра в эмоциональном плане пошла бы по-другому. Но сложилось как сложилось. Не скажу, что «Бенфика» – это лучшая команда в нашей группе. У «Барселоны» тоже команда очень хорошего уровня. Тяжелее всего нам было в двух матчах с «Барселоной», если говорить об уровне соперника.

Семь желтых карточек? Было много брака и начали нервничать, размениваться не на футбол, а на разговоры, направлять эмоции не туда, куда нужно.

Кого бы хотели видеть в стыках? В принципе, нет предпочтений. Разве что, с шотландским «Рейнджерс» сложнее в организационном плане из-за необходимости оформления виз. С любой командой нужно играть. Эти команды не зря стали чемпионами своих стран.

В любом случае, уже в отпуске нужно будет готовиться, потому что игра состоится уже 8 или 9 февраля. Нужно давать ребятам программу подготовки на время отпуска, чтобы они ехали на сбор уже подготовленными в физическом плане, а на сборе мы наигрывали состав, наигрывали матчи.

Отобразился новый контракт Диалло на его настрое? Сегодня вся команда не показала того качества, которое у нас было в предыдущих играх. Почему – неизвестно. Подготовка на искусственном поле – это все отговорки. Но игра давалась, сегодня можно было добиваться положительного результата.