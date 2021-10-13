Тренер Фарерских островов U-21: «Я сказал Ротаню, что решение с пенальти не является честной игрой»
Главный тренер сборной Фарерских островов U-21 Эрик Хенце прокомментировал УАФ поражение от Украины (0:1) и вспомнил эпизод с розыгрышем пенальти.
«Нас можно уважать за то, как мы начали матч. Но после первых 20 минут, когда мы получили три желтые карточки, темп снизился, футболисты начали бояться сделать что-то не так. Мы уже привыкли к тому, что рефери что-то делает не так. Команда это не принимает, это несправедливо. К маленьким командам у судей часто такое отношение.
Во втором тайме мы делали все возможное и немного нормализовали темп. Довольны второй половиной. Мы играли против очень сильной команды, у которой игроки в несколько раз сильнее наших.
Я бы ничего не менял, потому что мы сделали все возможное. У нас хорошие игроки, но дело в командах. Мы сыграли против Франции и Украины – это действительно классные команды, которые являются одним целым. Украина могла забить больше одного гола.
Я сказал тренеру сборной Украины, что решение с пенальти не является честной игрой. Сказал, что лучше играть честно – просто забить мяч в ворота».
Сам Ротань согласился с словами своего оппонента.