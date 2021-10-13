Тренер Фарерских островов U-21: «Я сказал Ротаню, что решение с пенальти не является честной игрой»

Фото: edinburghnews

Главный тренер сборной Фарерских островов U-21 Эрик Хенце прокомментировал УАФ поражение от Украины (0:1) и вспомнил эпизод с розыгрышем пенальти.

Во втором тайме мы делали все возможное и немного нормализовали темп. Довольны второй половиной. Мы играли против очень сильной команды, у которой игроки в несколько раз сильнее наших.

Я бы ничего не менял, потому что мы сделали все возможное. У нас хорошие игроки, но дело в командах. Мы сыграли против Франции и Украины – это действительно классные команды, которые являются одним целым. Украина могла забить больше одного гола.

Я сказал тренеру сборной Украины, что решение с пенальти не является честной игрой. Сказал, что лучше играть честно – просто забить мяч в ворота».