Ротань: «Такое исполнение пенальти – неуважение к сопернику»

Руслан Ротань / Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире телеканала «Футбол 2» прокомментировал победу над Фарерскими островами (1:0) в матче отбора на Евро-2023.

– Отчасти. Содержанием игры я доволен, концентрацией тоже. Но, наверное, не до конца. Думаю, вы сами понимаете, за какой момент я очень разозлился. Но ребята тоже уже понимают. Они – молодые футболисты. Надеюсь, больше такого не будет повторяться. Это самоуверенность, даже некрасиво.

Они уже это поняли. Мы уже поговорили. Думаю, в дальнейшем такого не повторится.

- Всю футбольную Украину интересует жест, который вы показали после момента с пенальти.

– Извиняюсь, что в трансляции такое. Но я сказал, что в перерыве игроки сейчас получат по полной программе. Нельзя так, это неуважение к сопернику в первую очередь.

Мы и сами прекрасно понимают, и футболисты уже понимают. Поэтому в перерыве нам пришлось немного поговорить на высоких тонах. Я высказал свое недовольство футболистам.

У ребят появилась небольшая нервозность во втором тайме. Она была из-за моментов, когда мы неуважительно отнеслись к своему голевому моменту, к сопернику.