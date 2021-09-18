Тренер «Ингульца»: «Матч с «Колосом» не проигрышный по игре и желанию»

Сергей Лавриненко / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после поражения в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).

У «Колоса» она была сегодня, хотя по прошлым играм «Колос» выглядел очень хорошо, но не мог забить. А сегодня в нашей игре сложилось так, что они смогли реализовать свои моменты, а мы, к сожалению, не смогли.

Один из стандартов «Колос» реализовал и играл потом по счету, использовал игру от обороны, использовал контратаку. Мы хотели сравнять счет, усилили игру в атаке, но не получилось забить, хотя предпосылки были.

Надо внимательно посмотреть, что там за решение арбитра было, мне со стороны не видно было. Сейчас мы точно это не изменим, надо принять поражение и готовится дальше.

Обе команды делали коррективы. Погодные условия одинаковы для всех. Где-то упростился футбол, где-то на первый план вышла физическая подготовка, стандартные положения.

Мы планировали один состав, и погодные условия на это повлияли. Сегодня утром доктор сообщил, что футболист, который должен был играть в стартовом составе, заболел. Поднялась температура. Сделали изменения. А выход Бартуловича – он хорошо себя проявил на недельном цикле.

После перерыва команда заиграла лучше? Уже сама ситуация заставила нас. Мы проигрывали 0:1, хотели спасти игру, большими силами стали атаковать. Где-то соперник сел играть от обороны. Территориально владели преимуществом, но опасность в штрафной соперника не всегда получалось создать.