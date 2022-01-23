«Ингулец» подписал экс-вратаря «Днепра-1»
Тренер «Ингульца»: «На первом сборе не планировали спаррингов»
Лавриненко – о планах команды на зимний перерыв
Сергей Лавриненко / Фото - ФК Ингулец
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко раскрыл в эфире Футбол NEWS планы команды на зимний перерыв.
Спаррингов на первом сборе мы не планировали. Мы понимали, что наш сбор в Турции будет длительным, с 27 января по 24 февраля. Там у нас запланировано 7 спаррингов.
Мы проведем хорошие игры и сможем подтянуть как функциональное состояние ребят, так и провести качественные спарринги с хорошими командами. Самое главное, что эмоциональное состояние ребят хорошее. Они соскучились по работе, друг по другу. Все съехались с хорошим настроением.
Каждому давалось домашнее задание, и надеюсь, что ребята его добросовестно и качественно выполняли, понимая, насколько сложные задачи нам сейчас предстоит решать на футбольном поле. Думаю, что все готовились, старались, и в ближайшая неделя это покажет.
Ранее «Ингулец» подписал экс-вратаря «Днепра-1».
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