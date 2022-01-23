Тренер «Ингульца»: «На первом сборе не планировали спаррингов»

Сергей Лавриненко / Фото - ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко раскрыл в эфире Футбол NEWS планы команды на зимний перерыв.

Мы проведем хорошие игры и сможем подтянуть как функциональное состояние ребят, так и провести качественные спарринги с хорошими командами. Самое главное, что эмоциональное состояние ребят хорошее. Они соскучились по работе, друг по другу. Все съехались с хорошим настроением.

Каждому давалось домашнее задание, и надеюсь, что ребята его добросовестно и качественно выполняли, понимая, насколько сложные задачи нам сейчас предстоит решать на футбольном поле. Думаю, что все готовились, старались, и в ближайшая неделя это покажет.